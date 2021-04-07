Женщины забросали яйцами здание правительства, где находится Пашинян

В Ереване снова неспокойно. В этот раз в центре внимания силовиков оказались женщины, передает zakon.kz.

Днем 7 апреля женщины-членов оппозиционного движения "Вето" устроили акцию протеста у здания правительства. Они требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пишет УНН.

Откройте двери, мы должны войти в здание и убрать оттуда протурецкое правительство, которое сдало наши земли и погубило тысячами наших ребят. Уйдите с дороги, - кричали участницы акции протеста и начали забрасывать здание кабмина яйцами, после чего начались задержания.

Ситуация остается напряженной, активистки не оставляют попыток прорваться в здание правительства, забрасывают его яйцами и пакетами с красной краской. Сколько было задержано людей, пока не сообщается.

Армянские СМИ сообщают, что акция приурочена к отмечаемому в Армении Дню материнства и красоты.