Антикор Алматы рассказал о поправках в законодательство об административных правонарушениях

Сегодня на брифинге первый заместитель руководителя Департамента по противодействию коррупции по г.Алматы Данияр Таумурат рассказал о новшествах, внесённых в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, сообщает zakon.kz.

5 апреля 2021 года введены в действие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, закрепляющие компетенцию антикоррупционной службы по выявлению и пресечению административных правонарушений, – сказал Д.Таумурат.

Антикоррупционная служба наделена правом составления протоколов об административных правонарушениях по 15 статьям. В их числе 6 коррупционных статей Кодекса (ст.ст.676-681 КоАП), 2 состава в области предпринимательской деятельности (ст.ст. 154, 173 КоАП), 7 правонарушений, посягающих на институты государственной власти и связанных с нарушениями при административном либо уголовном производстве (ст.ст. 658-662, 665, 667 КоАП).

Агентство имеет в своем распоряжении весь спектр необходимых антикоррупционных инструментов.

В рамках внесенных поправок за получение подарка стоимостью до 2 МРП чиновники могут заплатить штраф до 1,8 миллионов тенге.

Подробно рассказывая о конкретных составах административных коррупционных правонарушений, вр.и.о. заместителя руководителя Антикоррупционной службы Алматы Р.Тайтулеев об ответственности лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, либо приравненных к нему лиц. В частности, за получение лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.



Поясняя, что означает отсутствие признаков уголовно-наказуемого деяния, он отметил: "Если сумма полученного незаконного вознаграждения или подарка не превышает 2 месячных расчетных показателей, это на сегодня 5 834 тенге, отсутствовала предварительная договоренность либо вымогательство вознаграждения, то такое правонарушение не влечет уголовной ответственности и наказывается в административном порядке".

В контексте подарков еще раз хотелось бы напомнить, что в законодательстве сейчас введен полный запрет на их дарение и получение. Такая норма введена в действие в конце прошлого года, – указал Р.Тайтулеев.

Спикеры, обращаясь к дарителям подарков, призвали отказаться от сложившейся привычки материально благодарить госслужащих и приравненных к ним лиц за оказываемые государственные и иные услуги, так как подобные действия могут повлечь негативные последствия как для дарителей, так и для чиновников, которых они одаривают.

Вместе с тем, за непринятие мер по противодействию коррупции должностные лица будут наказаны штрафом порядка 300 тысяч тенге.

Уголовно-правовые меры воздействия на коррупционеров не могут и не должны быть единственным оружием в арсенале антикоррупционных мер.

Важная в контексте превенции коррупции статья 680 Кодекса, предусматривающая ответственность руководителей госорганов и иных должностных лиц за непринятие мер по противодействию коррупции, влечет наложение штрафа на вышеуказанных должностных лиц в размере 100 МРП, а это порядка 300 тыс. тенге, – сказал Д. Таумурат.

Под непринятием мер по противодействию коррупции понимается ряд требований, установленных Законом "О противодействии коррупции". Это и принятие антикоррупционных ограничений, и предотвращение конфликта интересов, и меры финансового контроля, и вопросы персональной ответственности руководителей за коррупцию непосредственных подчиненных, обязательность введения комплаенс-служб в квазигосударственном секторе.

Соответственно, антикоррупционная служба уполномочена применять меры административного воздействия к руководителям и должностным лицам государственных органов, не принимающим должных мер по противодействию коррупции, предусмотренных действующим законодательством, – отметил он.

Также на брифинге спикеры отметили, что за принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционные преступления, руководитель госоргана или нацкомпании заплатит штраф в сумме 100 МРП.

"Важный момент – требование о запрете на трудоустройство лиц, совершивших коррупционные преступления, ранее касалось только государственной службы и руководящих должностей квазигосударственного сектора. Теперь же, буквально с начала текущего года, вступившими в силу поправками в Трудовой кодекс введен полный запрет на прием осужденных за коррупцию лиц на любую должность квазигоссектора", – сказал первый заместитель руководителя городского антикорведомства.

Вместе с тем, приоритетным в закреплении КоАП является статьи по предпринимательству, что только усиливает потенциал Антикора в плане защиты зарубежных и отечественных инвесторов в рамках антикоррупционного сопровождения.

Новая компетенция в административном законодательстве должна позволить повысить эффективность работы в данном приоритетном для Агентства направлении – защите предпринимательства от неправомерного вмешательства госорганов.