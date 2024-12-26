Сенат одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях

Депутаты Сената на пленарном заседании 26 декабря 2024 года одобрили во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил сенатор Евгений Больгерт, поправки в КоАП можно разделить на два направления. Во-первых, вводится новый вид административного взыскания в виде общественных работ и определение механизма его применения. Во-вторых, совершенствуется административно-деликтное законодательство.

В настоящее время применение наказания в виде общественных работ существует в рамках Уголовного кодекса. Общественные работы – это выполнение осужденными не требующих определенной квалификации бесплатных общественно-полезных работ, организуемых местными исполнительными органами. При этом осужденные к работам привлекаются службой пробации по месту жительства.

"Рассматриваемым законом предлагается аналогичный механизм реализации применения административного взыскания в виде "привлечения к общественным работам". Законом обеспечение исполнения данного вида наказания закрепляется за местными исполнительными органами", – сказал Евгений Больгерт.

Он отметил, что применение общественных работ в рамках дел об административных правонарушениях возможно по 11 статьям и 15 составам. К примеру, за мелкое хулиганство и загрязнение мест общего пользования. Законом также определен исчерпывающий перечень лиц, в отношении которых не допускается применение данного вида административного взыскания.

Касательно административно-деликтного законодательства. Закон устанавливает порядок применения привода по делам об административных правонарушениях, регулирует процедуру пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам по делам сокращенного производства и передает некоторые составы в подведомственность государственных органов.

В целом закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 246 статей КоАП, а также корректировки 247 составов. В частности, ужесточаются штрафы по 43 статьям КоАП и 45 составам. К примеру, за нарушение законодательства о персональных данных и их защите (ст. 79 КоАП), загрязнение мест общего пользования (ст. 434-2) и заведомо ложный вызов специальных служб (ст. 438).

Смягчение административной ответственности устанавливается по 12 статьям КоАП (20 составов). К примеру, за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (ст. 597).

Кроме того, вводятся новые статьи, устанавливающие ответственность за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ их аналогов , а также сильнодействующих веществ (ст. 440-1 КоАП) и за нарушение банковского законодательства в сфере обеспечения информационной безопасности (ст. 215-1) и нарушение требований к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой и условий функционирования обменных пунктов (ст. 252-1).

С 1 июля 2025 года заработают новые кассационные суды по уголовным, гражданским и административным делам. В этой связи закон содержит поправки, связанные с созданием самостоятельных кассационных судов. Закон содержит поправки, направленные на единые правила обращения и пересмотра в кассационном суде.

В кассационном суде дела об административных правонарушениях будут рассматриваться специализированным составом судей, не менее трех судей. Вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях могут быть пересмотрены по представлению председателя кассационного суда или по протесту генерального прокурора и его заместителей. Дело в суде кассационной инстанции должно быть рассмотрено в разумный срок, но не более шести месяцев со дня его поступления в суд.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.