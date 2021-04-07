Как будут подключать дома к отоплению в поселке Шахан, рассказал аким

В поселке Шахан Карагандинской области, пострадавшем 4 года назад от взрыва котельной в жилом доме, жители домов высказали возмущение по поводу того, что им придется платить за подключение к отоплению из своих карманов, передает zakon.kz.

Аким поселка Галым Умирбеков рассказал, как будет решаться этот вопрос и сколько денег на это потребуется.

По его словам, стоимость проведения отопления в квартиры зависит от этажности домов и количества в них квартир.

Сумма начинается от 60 тысяч и заканчивается 500 тысячами.

Сейчас мы перерасчет делаем. 500 тысяч - это сумма на двухэтажный двухподъездный дом, там 4 квартиры. Это элеватор, стояки, задвижки и т.д. Разделили на 4 квартиры и такая сумма вышла. Таких 4-квартирынх два дома у нас, - рассказал он.

По его словам, в общей сложности подключать к отоплению планируется 5 жилых домов. На подключение квартир к теплу требуется 8 млн 904 тысячи тенге.

На вопрос, что делать тем, у кого нет денег на подключение, аким ответил, что этот вопрос сейчас решается совместно с акимом области.

При этом он отметил, что восстановить отопление за счет бюджета области невозможно. По программе "Развитие регионов" за счет бюджета идет только подвод тепла к общедомовым сетям.

То есть мы до дома доводим тепло по внутрипоселковым сетям, а внутри дома люди сами должны оплатить разводку, стояки, элеватор –все это сами должны устанавливать, - пояснил он.

Вместе с тем Галым Умирбеков сообщил, что малообеспеченным семьям будет оказана посильная помощь со стороны предпринимателей.

Есть такие семьи – инвалиды, многодетные, таким семьям будет оказываться помощь. Мы с предпринимателями разговаривали, есть такие, кто готов взять на себя кто-то одну семью, кто-то – две, - сказал он.

По словам акима, первые дома смогут получить тепло уже этой зимой.

Есть дома, которые отказываются в этом году подключаться. Хотят посмотреть, как в этом году пройдет отопительный сезон и на следующий год подключиться. Те дома, которые решили в этом году подключиться, до 1 сентября должны уже все работы закончить и получить акты готовности к отопительному сезону, - сообщил Галым Умирбеков.

При этом он отметил, что выбрать подрядчиков для работ жильцы могут сами, также, если есть умельцы, могут какие-то работы сделать сами, что, естественно, значительно уменьшит расходы жильцов.

Напомним, 1 января 2017 года в поселке Шахан взорвался котел в подвале 5-этажного дома. В результате чего обрушились несколько, погибли девять человек. После этого события в поселке было решено создать централизованную систему отопления.