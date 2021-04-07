Станет ли вакцинация от коронавируса обязательной, как прививка от гриппа

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова сообщила, что вакцинация от коронавируса проводится на добровольной основе с обязательным согласием вакцинируемого, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня вакцинация против коронавирусной инфекции проводится по эпидемиологическим показаниям. Это отражено в соответствующем постановлении правительства, в котором утвержден национальный календарь прививок Республики Казахстан. Хотела бы отметить, что любая вакцинация является необязательной и с обязательным информированным согласием пациента, получающего вакцинацию. То есть всегда можно отказаться. И, если вы хотите вакцинироваться, то обязательно даете информированное согласие, - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

При этом она отметила, что вакцинация - это лучший способ борьбы с инфекционными заболеваниями, а COVID-19 как раз и относится к такому виду заболеваний.