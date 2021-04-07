Смогут ли иностранцы привиться от COVID-19, рассказал Цой

Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, смогут ли иностранцы привиться от COVID-19, передает корреспондент zakon.kz.

На данный момент нужно понимать, что те иностранные граждане, которые имеют вид на жительство, проживают в Республике Казахстан, а также имеют постоянное место работы, - эти граждане так же, как и население Казахстана, подлежат вакцинации и могут, как и остальные граждане Казахстана, прийти в пункты вакцинации и получить эту прививку, - сказал он на брифинге в СЦК.

Потому что они, как объяснил глава Минздрава РК, "так же участвуют в коллективах, они обучают где-то в школах".

Поэтому для обеспечения общей безопасности, коллективной безопасности такие граждане имеют возможность привиться, и мы здесь такую возможность предоставляем, - уточнил он.

Также Цой рассказал, получат ли вакцину от коронавируса граждане, которые приезжают временно или убывают.

Для остальных граждан, которые приезжают временно или убывают, со временем, мы надеемся, что в Казахстане зарегистрируют вакцины, которые будут не только в государственном обороте, но и в целом доступны в коммерческом сегменте. Поэтому здесь доступность мы тоже планируем - что будет обеспечена в ближайшее время, - отметил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан