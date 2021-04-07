"Дом затопило за 15 минут": село ушло под воду близ Нур-Султана

Под Нур-Султаном в селе Коянды затопило десятки домов. В дома местных жителей большая вода пришла глубокой ночью, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", сельчан эвакуировали спасатели. Местные жители даже не успели спасти мебель и бытовую технику.

Отмечается, что по всей стране еще 200 населенных пунктов могут оказаться в такой же ситуации.

По словам жительницы села Коянды Динары Зайнулдиновой, в дом вода стала поступать, когда вся семья крепко спала. Мебель и бытовая техника утонули в считанные минуты, ничего не успели спасти, сетует сельчанка.

Где-то полпервого ночи дома начался треск. Мы сидели на кухне, потом я туда прошлась немножко, а там уже весь ламинат поднимается, под ламинатом вода плюс плескается. И где-то за 15 минут все затопило дом, - рассказала она

Под воду ушли еще несколько домов села.

Утром проснулись, вода стоит. Людей вообще из соседних домов эвакуировали в четыре часа утра. Ну, а как не бояться, конечно, боимся. Дома дети, дома имущество. Сидим на чемоданах, как только, так сразу. Только единственное - куда? житель села Коянды Бейбит Батыров

Как сообщается, паводки ожидаются в Восточном Казахстане, где, по прогнозам специалистов, под угрозой затопления 400 домов, в которых живет 1,5 тыс. человек. Людей, в случае ЧП, готовы принять эвакуационные пункты.

Также сообщается, что большая вода угрожает Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Костанайской областям.

По данным "Казгидромет", в текущем году масштабных паводков и подтоплений природного характера, как было в 2015, 2017 годах, не ожидается. На случай резких изменений погодных условий, а именно - резкого повышения температурного фона и выпадения сильных осадков, возможны локальные подтопления. вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов

По словам специалистов, дальнейшая ситуация зависит от погоды, особенно - в горной местности, где угроза затопления сохраняется весь период таяния снега.