Почему в Британии людей младше 30 лет рекомендовали не прививать AstraZeneca

Необычные тромбы с низкими тромбоцитами следует считать крайне редким побочным эффектом вакцинации. К такому выводу пришло Европейское агентство лекарственных средств (EMA), которое внимательно изучила возможные риски, связанные с вакциной Oxford-AstraZeneca, передает zakon.kz со ссылкой на Русскую службу BBC.

Сообщения о комбинации тромбов с низкими тромбоцитами крайне редки, и в целом польза от вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивает риски побочных эффектов, - говорится в заявлении EMA.

Вместе с тем британский регулятор MHRA 7 апреля объявил, что людям в возрасте до 30 лет имеет смысл предлагать альтернативную вакцину. Причина - рост числа случаев тромбоза, связанных именно с прививкой AstraZeneca.

Общественная безопасность является главным приоритетом. представительница MHRA, доктор Джун Рейн

По данным MHRA, на 31 марта было сделано 20 млн инъекций вакцины AstraZeneca, и в 79 случаях (51 женщина, 28 мужчин в возрасте от 18 до 79 лет) наблюдался тромбоз, при этом 19 человек в результате скончалось.

По словам доктора Рейн, клинические исследования позволяют оценить распространенные побочные эффекты. Однако, как отметила она, редкие случаи можно выявить лишь в результате масштабной вакцинации.

Как подчеркивают эксперты, у них нет точных доказательств того, что именно вакцина вызывает такое состояние. Однако, по их словам, связь прослеживается все заметнее.

Несколько важных замечаний сделал председатель Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI), профессор Вэй Шэнь:

необходимо должным образом обновить информацию, которая сообщается тем, кто готовится получить прививку, и самим медикам в свете новых данных, которые стали известны JCVI и MHRA;

тем, кто уже получил первую дозу вакцины AstraZeneca, следует предлагать вторую дозу той же вакцины;

людям в возрасте 18-29 лет без проблем со здоровьем следует предлагать не AstraZeneca, а альтернативные вакцины, если они имеются в наличии.

Мы не рекомендуем останавливать вакцинацию для отдельных лиц в каких-либо возрастных группах и совет заменить AstraZeneca на альтернативную вакцину дается скорее как чрезвычайная мера предосторожности, нежели из реальных соображений безопасности. Вэй Шэнь

По данным РИА Новости, в предварительном заявлении подкомитета по COVID-19 Глобального консультативного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин говорится, что связь между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов вероятна, но пока не подтверждена.

На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена. Необходимы специализированные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска, - говорится в заявлении экспертов ВОЗ.

Как отмечается, несмотря на то, что указанные случаи вызывают озабоченность, они происходят очень редко.

Среди почти 200 млн человек, получивших вакцину AstraZeneca от COVID-19 по всему миру, их число очень невелико, - подчеркивается в заявлении.

Эксперты ВОЗ подчеркнули, что клиницисты должны знать клинические рекомендации для пациентов с тромбозом и тромбоцитопенией после вакцинации от COVID-19.

С этой целью, как отметили эксперты всемирной организации, "подкомитет также предложил созвать комитет клинических экспертов, включая гематологов и других специалистов, для консультаций по клинической диагностике и ведению больных".

Следует рассмотреть возможность активного эпиднадзора, включая дозорные исследования в больницах, чтобы дополнительно охарактеризовать эти редкие явления, - считают они.

Также эксперты напомнили, что ВОЗ разработала типовые протоколы, которые страны могут адаптировать для таких исследований. Подкомитет комитета ВОЗ соберется вновь на следующей неделе, чтобы рассмотреть дополнительные данные и по мере необходимости выпустить дальнейшие рекомендации.