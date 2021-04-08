В Нур-Султане разваливается многоэтажка, построенная по госпрограмме. Кирпичная облицовка падает прямо на пешеходную часть, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Люди боятся выходить из подъездов. И просят помощи у чиновников.

У нас обрушился дом, как раз надо мной и обрушилось это все. Почему мы должны это терпеть. Приехало ЧС, просто кирпичи разобрали, уехали. А нам что так жить, с разобранными кирпичами. жительница Нур-Султана Малика

По словам жильцов, дом практически новый. Его построили всего девять лет назад по государственной программе. Но проблемы здесь последние годы не заканчиваются. Гниют канализационные трубы, новостройки периодически топит нечистотами, жалуются люди. А теперь еще осыпается облицовка.

Это девять утра было. Повезло, что еще онлайн сейчас все уроки то, что здесь дети не проходят. Хотя тут часто проходят, когда были уроки. Вот 64 школа стоит. Все проходят здесь, переходят. Просто повезло, что не было жертв. Ждут руководства, пока что-то не случится, вот это самое худшее. Как случится, тогда они берутся. житель Нур-Султана Абзал Асанов

В акимате района Алматы говорят, они изучили место ЧП. Однако устранить проблему чиновники не могут, пока не будет проведена экспертиза. Правда, делать ее жильцам предлагают за свой счет.

Так как в этом доме срок эксплуатации еще не достиг этого срока с нашей стороны затрудняется проведение вот такого техобследования. Поэтому как вариант жители могут организовать его за счет собственных средств. Привлечь для этого именно независимую экспертную организацию. руководитель отдела инспекции управления жилья и жилищной инспекции района Алматы г. Нур-Султан Рустем Абдрашев

Чиновники могут провести такую экспертизу бесплатно, только когда возраст дома перевалит за десять лет. Жильцам же придется нанимать независимых экспертов. И скорее всего анализ будет стоить недешево. Но даже после этого остается открытым вопрос, кто будет делать ремонт новостройки. В акимате уточнили, дом не является государственной собственностью. А значит приводить его в порядок тоже придется владельцам квартир за свой счет.