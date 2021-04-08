За сутки от коронавируса и пневмонии умерли 20 казахстанцев

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 8 апреля, сообщает zakon.kz.
На 8 апреля лечение от КВИ продолжают получать 29 655 человек (28 794 КВИ+ и 861 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 828 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 827 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 522 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 151 пациент;
•на аппарате ИВЛ – 87 пациентов.
За сутки от коронавируса умерли 15 казахстанцев. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3171 случаев с летальным исходом.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 6 апреля 2021 года зарегистрировано 100 новых случаев заболевания, 5 случая с летальным исходом. Выздоровели 186 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших - 51 055, случаев с летальным исходом - 718, всего выздоровели – 49 476 человек.
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