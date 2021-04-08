Более получаса шел выброс вредных веществ в воздух на Тенгизе

На Тенгизе в Атырау произошел аварийный выброс загрязняющих веществ в воздух, передает zakon.kz.

Министерство экологии сообщило о намерении провести проверку по факту выброса загрязняющих веществ в воздух на ТОО "Тенгизшевроил, произошедшего 7 апреля.

7 апреля текущего года в 15.20 часов по времени Атырау на предприятии ТОО "Тенгизшевройл" по причине сбоя оборудования автоматической блокировки через дымовую трубу произошел выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Через полчаса сработала общезаводская сирена. И в течение десяти минут выброс вредного дыма желтого цвета в окружающую среду был прекращен, - сообщили в Минэкологии.

Сообщается, что в результате данного происшествия никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

Сейчас Департаментом экологии также проводятся все необходимые мероприятия по назначению внеплановой проверки в отношении ТОО "Тенгизшевройл". О принятых мерах будет сообщено дополнительно. Причина будет установлена, и рассмотрена ответственность компании, - сообщили в ведомстве.

В самой компании сообщили, что "7 апреля на одном из производственных объектов произошел кратковременный выброс, который привел к частичному сокращению производства".