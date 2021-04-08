Мажилисмены требуют скорейшего внедрения кислородной терапии для лечения COVID-19

Мажилисмены указали на невыполнение решения МВК о внедрении кислородной терапии методом высокопоточной назальной кислородной терапии, сообщает zakon.kz.

Депутатский запрос об этом министру здравоохранения Алексею Цою озвучил сегодня на пленарном заседании Мажилиса член фракции партии "Nur Otan" Галымжан Елеуов. При этом мажилисмен напомнил при этом о соответствующем поручении Главы государства, данном в ходе совещания по нераспространению коронавирусной инфекции.

По словам депутата, в условиях длительного сохранения высокой заболеваемости COVID-19 вопрос обеспеченности медицинских учреждений оборудованием, гарантирующим лучшую результативность, становится еще более актуальным.

И поэтому 17 ноября 2020 года на заседании МВК вице-премьером Ералы Тугжановым даны конкретные поручения Министерству здравоохранения и акимам регионов обеспечить внедрение кислородной терапии методом высокопоточной назальной кислородной терапии из расчета 1 аппарат на 10 ковидных коек.

Как пояснил Галымжан Елеуов, ВНКТК – это современный и эффективный метод дыхательной поддержки, не травмирующий слизистые дыхательных путей, который ВОЗ включила в клинические протоколы лечения COVID-19. Данный метод присутствует в протоколах лечения США, Китая, Австралии, Новой Зеландии и Турции.

ВОЗ указывает, что именно высокопоточная назальная кислородная терапия, по сравнению со стандартной кислородной поддержкой снижает длительность госпитализации, улучшает прогноз течения болезни. Также, согласно данным авторитетного журнала Lancet, использование данного метода снижает сам риск перевода пациентов на ИВЛ на 50%, - сообщил парламентарий, отметив, что клиническая эффективность таких аппаратов подтверждена и отечественным опытом применения.

По словам депутата, первыми технологию изучили в Национальном научном кардиохирургическом центре, и этот метод сразу показал высокую эффективность и был включен в клиническую практику.

Кроме того, по завершении пандемии такие аппараты могут быть перенесены в отделения пульмонологии, неонатологии, педиатрии и инфекционные стационары, считает мажилисмен, отметив, что на деле решение Межведомственной комиссии не выполнено.

Галымжан Елеуов подчеркнул, что нынешняя оснащенность медицинских организаций аппаратами высокопоточной назальной кислородной терапии составляет в среднем лишь 22%. Кроме того, неравномерна и обеспеченность ими по регионам, к примеру, в Атырауской, Кызылординской, Мангистауской областях эти аппараты и вовсе отсутствуют.

Мажилисмен считает, что должны быть приложены все усилия по многократному увеличению шансов на выживаемость наших граждан и минимизации рисков летальных исходов.

В этой связи члены парламентской фракции партии "Nur Otan" просят Минздрав предоставить агрегированную по всем регионам информацию об оснащенности кислородными концентраторами, аппаратами ВНКТ и аппаратами ИВЛ в разрезе медицинских организаций как факт, так и планируемое дооснащение.

Необходимо также выработать стандарт и довести до регионов четкие показатели оснащенности медицинских организаций с учетом статистики заболевших, тяжести случаев, прогноза эпидситуации, наличия специалистов, а также пояснить причины неисполнения решений Межведомственной комиссии.