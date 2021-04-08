Рекорды по заражениям COVID-19 в Казахстане. Как было в прошлом году

По состоянию на 8 апреля в Казахстане зарегистрировано 2 586 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Самое большое количество зараженных за сутки в Алматы (710), Нур-Султане (578) и Алматинской области (325). Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает zakon.kz.
Стоит отметить, что подобный "рекорд" был зафиксирован 8 июля 2020 года в Атырауской области. В тот день в регионе было выявлено 658 заболевших человека.
Таких показателей, которые наблюдаются сейчас в крупных городах страны, в 2020 году не было.
К слову, в прошлом году рост заболеваний был замечен с начала лета после режима ЧП и локдауна.
Так, июнь начался с 263 заболевших по всему Казахстану. Из них:
Количество заразившихся 30 июня выросло до 1604 человек. Из них:
Стоит отметить, что с 3 по 30 июня количество выявляемых бессимптомных носителей подсчитывалось отдельно от симптомных. Всего за этот период было выявлено 17 642 бессимптомных носителя. Позднее всех заболевших, независимо от формы протекания болезни, объединили в одну статистику.
Июль начался с 1509 заболевших КВИ. Из них:
Пик выпал на 8 июля - 1962 зараженных по всему Казахстану. Из них:
30 июля в стране зарегистрировали 1289 случаев заражения. Из них:
Спад по количеству заболевших начал намечаться с начала осени. Начало августа ознаменовалось 1069 заболевшими. Из них:
31 августа по Казахстану было зарегистрировано 77 случаев заболевания.
Сейчас же ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. Так, 8 апреля два региона страны перешли из "зеленой" зоны в "желтую".
В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
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В "желтой" зоне остается Шымкент. И добавились Кызылординская, Павлодарская области.
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В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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