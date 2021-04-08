Тлеуберди: Мы открыты к использованию всех вакцин, которые доказали свою действенность

Казахстан продолжит сотрудничество с российской стороной по широкому использованию вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр иностранных дел - заместитель премьера Мухтар Тлеуберди по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает корреспондент zakon.kz.

Вакцинный протекционизм недопустим в международных отношениях, как вы знаете, Казахстан уже начал вакцинировать свое население, поэтому мы открыты к использованию всех вакцин, которые доказали свою действенность, прошли все этапы тестирования, - сказал Тлеуберди.

По его словам, в отношении "Спутника V" на Карагандинском фармацевтическом комплексе налажено производство, ведется поставка субстанции на этот комплекс.

Наше сотрудничество с российской стороной продолжим по широкому использованию вакцины "Спутника V" в Казахстане", - подчеркнул министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан