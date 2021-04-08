COVID-19 спровоцировал эпидемию ожирения: каждый третий житель планеты прибавил в весе

У коронавируса, как у дьявола - сотни лиц и сотни имен. Он несет не только смерть и тяжелую болезнь, но и другие несчастья. Эпидемия ожирения, которая охватила всю планету, может быть, не самое опасное из всех зол, но точно самое массовое. Разнообразные исследования показывают: за время пандемии почти каждый третий житель планеты прибавил в весе, передает zakon.kz.

Так, в России по данным аналитической онлайн-платформы Ipsos Global Adviso , растолстел примерно каждый четвертый житель (23%), пишет "Комсомольская правда".

В среднем прибавка в весе составила 6,1 килограмма - это очень много. При этом еще 13% процентов человек отметили незапланированную потерю в весе.

Схожая картина наблюдается и в США. Американская психологическая ассоциация опубликовала данные за март 2021 года: лишний вес набрали 42% американцев. В среднем каждый потяжелел на 13,2 килограмма (более чем в 2 раза, чем набирали россияне). При этом 18% янки также рассказали о нежелательной потере веса (в среднем минус 11,8 кило).

Как меняется таблица Менделеева в нашем организме

Но в чем причина того, что одни сохнут, сами не желая того, а другие стремительно пухнут?

Поиском ответа на этот вопрос занималась Лина Бегдач, нейробиолог-диетолог, профессор Бингемптонского университета. Сфера ее интересов это изучение взаимосвязи между диетой и образом жизни, стрессом и такими психическими расстройствами, как тревога и депрессия.

По мнению Лины главной причиной нашего превращения в трех толстяков является стресс. Организм отвечает на стресс согласно знаменитой формуле “бей или беги”, это врожденная реакция на опасность, которая вырабатывалась в процессе эволюции.

В стрессовой ситуации, организму жизненно важно держать мозг в напряжении, - говорит профессор Бегдач. - Поэтому он снижает уровень некоторых гормонов и химических веществ в мозге, чтобы отказаться от привычного поведения, которое мешает в экстренной ситуации. И напротив увеличивает выброс других гормонов, которые помогут выжить во время ЧП.

В условиях стресса (не важно гонится за вами хищник, горит годовой отчет или вас переводят на удаленку и запрещают выходить из дома) в организме снижается уровень серотонина, дофамина и мелатонина.

Давайте разберемся, как дефицит этих веществ изменяет нашу жизнь.

Серотонин отвечает за эмоции, аппетит и пищеварение. Соответственно, низкий уровень серотонина связан с чувством беспокойства, ощущением, что что-то пошло не так.

Дофамин, который еще называют гормоном счастья (на самом деле он создает ощущение предвкушения удовольствия от результатов деятельности), регулирует целенаправленную мотивацию. Если организму не хватает дофамина, то вы уже не чувствуете достаточно мотивации, чтобы заставить себя выйти на пробежку или забраться на турник. Вы уныло смотрите на экран компьютера, не можете победить апатию, взять себя в руки и сделать привычную работу.

Мелатонин - это гормон сна. Если мелатонина в организме не достаточно сбивается привычный режим сна и бодрствования. Вы не можете заснуть, хотя уже далеко за полночь, и сидите в смартфоне, надеясь, что это поможет оказаться в объятьях Морфея.

На этом фоне в кровь выбрасываются лошадиные дозы адреналина и норадреналина. Они активируют деятельность мозга, мобилизуют организм, снижают болевую чувствительность, а заодно блокируют механизм полового возбуждения.

Замена счастью - это полный холодильник еды

Все эти изменения в таблице Менделеева нашего организма на короткой дистанции помогают победить врагов. Однако в длинной перспективе (а пандемия сделала стресс хроническим) эти физиологические изменения нарушают пищевые привычки человека, снижают мотивацию, вызывают перепады настроения и лишают нормального сна.

В этих условиях первой жертвой обстоятельств скорее всего падет ваш здоровый образ жизни. На его поддержание и в мирное-то время уходили все душевные силы, а теперь, когда организм мобилизован на борьбу со смертельной угрозой, вы точно не заставите себя грызть сырую морковку и крутить велотренажер.

Какой может быть велотренажер, когда организму срочно нужно заправиться серотонином, дофамином и прочими гормонами удовольствия? Поэтому внутренний голос командует: открой холодильник и реши проблему с помощью вкусной, но не очень полезной пищи. Шоколад, сладости, богатая белком нажористая еда (привет говяжьим стейкам и салату оливье) - все это помогает на короткое время сделать вас счастливым.

Однако этот способ зарядиться положительными эмоциями дает непродолжительный эффект. Чтобы поддерживать с помощью холодильника уровень гормонов удовольствия в крови, надо есть все больше и больше. А если учесть, что на время самоизоляции и работы на удаленке мы ограничены в движении - это идеальные условия для разгула эпидемии ожирения. Вот вам и плюс 6 килограмм, которые каждый четвертый соотечественник наел за время пандемии.

Кстати и нежелательный сброс веса, на который жалуются 13 процентов россиян, тоже имеет физиологическую основу. Наш мозг связан с кишечником через систему двусторонней связи, которая называется блуждающим нервом, поясняет Лина Бегдач. В условиях стресса сигналы, проходящие через блуждающий нерв, подавляются. Процесс пищеварения замедляется и человек испытывает ощущение постоянно сытого желудка.

Поэтому если вы ходите набрать оптимальный вес, то в первую очередь объявите войну стрессу. Попробуйте медитировать, прекратите работать на износ, занимайтесь физкультурой, помните, что гормоны удовольствия вырабатываются, когда мы смеемся и слушаем любимую музыку.