Илон Маск высказался о вакцинации от Сovid-19

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск высказался о глобальной вакцинации от Сovid-19, сообщает zakon.kz.

Чтобы быть ясным, я поддерживаю вакцины в целом и вакцины против Сovid в частности. Наука однозначна, - написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, в очень редких случаях возникает аллергическая реакция, но с ней легко справиться с помощью EpiPen.

To be clear, I do support vaccines in general & covid vaccines specifically. The science is unequivocal.



In very rare cases, there is an allergic reaction, but this is easily addressed with an EpiPen. — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2021

Ранее Илон Маск заявлял, что не собирается прививаться от коронавируса, когда появится вакцина. Он считает, что коронавирус не коснется ни его, ни его детей. Он относится к тем людям, которые с критикой относятся к карантинным мерам и считает их нарушением прав человека.