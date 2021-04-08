Илон Маск высказался о вакцинации от Сovid-19

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск высказался о глобальной вакцинации от Сovid-19, сообщает zakon.kz.
Чтобы быть ясным, я поддерживаю вакцины в целом и вакцины против Сovid в частности. Наука однозначна, - написал он на своей странице в Twitter.
По его словам, в очень редких случаях возникает аллергическая реакция, но с ней легко справиться с помощью EpiPen.
To be clear, I do support vaccines in general & covid vaccines specifically. The science is unequivocal.— Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2021
In very rare cases, there is an allergic reaction, but this is easily addressed with an EpiPen.
Ранее Илон Маск заявлял, что не собирается прививаться от коронавируса, когда появится вакцина. Он считает, что коронавирус не коснется ни его, ни его детей. Он относится к тем людям, которые с критикой относятся к карантинным мерам и считает их нарушением прав человека.
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