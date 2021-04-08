Беспроцентные кредиты на подключение газа предоставят жителям Нур-Султана

По условиям кредитования жители столицы смогут получить беззалоговый кредит в Halyk Bank на сумму до 750 000 тенге, сроком до 18 месяцев под 0% годовых (комиссия за организацию займа 0.1%). Отметим, данный социально-значимый проект реализуется в поддержку исполнения поручения Главы государства по газификации столицы.



В рамках программы по газификации г. Нур-Султан, в столице был подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом г.Нур-Султан, Halyk Bank и Ассоциацией "ECOJER". Он предусматривает предоставление беспроцентного кредита от Halyk Bank жителям столицы для подключения их домов к центральным сетям газоснабжения.

Загрязнение атмосферного воздуха – один из ключевых экологических вопросов столицы. Город активно растет и в период интенсивного отопительного сезона, из-за использования угля и некачественного печного топлива, проблема усиливается. Грязный воздух сказывается на состоянии здоровья населения. Для того, чтобы стимулировать жителей перейти на голубое топливо Halyk Bank, поддержал инициативу Ассоциации "ECOJER", предоставив беспроцентный кредит первым ста абонентам, желающим подключить свои дома к газу.

Сегодня, вопрос экологии стоит крайне остро, в особенности для крупных отечественных мегаполисов. Именно поэтому, Halyk Bank поддерживает инициативы, связанных с улучшением экологии и очищением воздушного бассейна. Сегодня мы заявили о готовности поддержать проект по газификации жилых домов в г.Нур-Султан. Это наш вклад в оздоровление воздушного бассейна столицы. Со своей стороны, мы призываем бизнес-сообщество столицы присоединиться к нашей инициативе, – отмечает Председатель Правления Halyk Bank Умут Шаяхметова. - Это не первая наша экологическая инициатива. В прошлом году, мы поддержали Акимат г. Алматы по газификации южной столицы.

Проект рассчитан на весь объем работ по подключению, начиная от подведения газа к жилому дому и подключения всех необходимых газовых коммуникаций, до установки необходимого оборудования.

ECOJER, являясь крупнейшим экологическим партнером бизнеса, ставит одной из своих целей снижение негативного воздействия предприятий на окружающую среду и улучшение качества жизни населения. Загрязнение воздуха – не только экологическая, но и экономическая проблема. Мы признательны партнерам и надеемся, что в дальнейшем проект будет масштабирован при участии других финансовых институтов, - заявила Председатель Совета Ассоциации "ECOJER" Лаззат Рамазанова.

Подробная информация по получению беспроцентного кредита на сайте Halyk Bank и Ассоциации "ECOJER".