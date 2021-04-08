В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В семи областях Казахстана 9 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Петропавловске ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается туман.

В Атырауской области местами ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем местами 15-20 м/с.