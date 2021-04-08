Автобус врезался в эстакаду на Талгарском тракте – есть пострадавшие

8 апреля 2021, 19:05
Фото: zakon.kz

Серьезное ДТП произошло на Талгарском тракте, на пересечении с Кульджинским трактом, сообщает корреспондент zakon.kz.

Маршрутные автобусы двигались в сторону Талгара. Со слов очевидцев, водители автобусов начали "байговать" между собой.

Один из автобусов – 23 маршрута - по неизвестной причине резко вильнул вправо, заехал на бордюр и врезался в подпорную стену эстакады.

В результате аварии пять человек госпитализированы. Среди них беременная женщина и дети.

На месте ДТП образовалась пробка. На месте работают сотрудники дорожной полиции.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?