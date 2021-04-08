Модульная больница в Атырау заполнена на 100 %

В Атырау модульная больница полностью заполнена, больных с Covid-19 госпитализируют в инфекционную. Об этом сообщили в областном Управлении здравоохранения, передает zakon.kz.

Как сообщается, из-за всплеска заболеваемости инфекционный стационар областной больницы №2 возобновил прием пациентов.

По данным на утро 8 апреля в модульной инфекционной больнице, рассчитанной на 200 мест, находилось 190 больных. К обеду она практически была заполнена пациентами.

На сегодня там 17 человека лежат в отделении реанимации, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Состояние остальных больных – средне тяжелое, - сообщили в пресс-службе облздрава.

По информации главного врача областной больницы №2 Магжана Сиджанова, в инфекционный стационар уже госпитализировали 11 пациентов. Всего же больница рассчитана на 180 койко-мест, из них 120 мест подготовлены для больных с коронавирусной инфекцией.

Оставшиеся 60 мест предназначены для больных с различными инфекциями. В ближайшее время мы планируем перевести этих пациентов в другие медучреждения, чтобы больница работала в режиме инфекционного стационара для коронавирусных больных, - заключил Магжан Сиджанов.