В Акмолинской области усилили карантин

Главный санитарный врач Акмолинской области постановил усилить карантинные ограничения в регионе, сообщает zakon.kz.
Посещать парки, площади и иные места отдыха можно только группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции.
При проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 30 человек (членов семьи) с сохранением дистанции не менее 2 метров.
В городах Кокшетау и Степногорск работа открытых продовольственных и непродовольственных рынков по субботам и воскресеньям приостанавливается.
Деятельность супермаркетов, гипермаркетов, торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров разрешена с 10:00 до 22:00. С приостановлением работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов, где организованы временные прививочные пункты.
Деятельность объектов общественного питания в помещениях (кафе, рестораны, столовые, бары при магазинах и т.д.) разрешается с 9:00 до 22:00 при условии заполняемости до 50%, но не более 30 мест, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра между посетителями.
Обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;
Постановление вступает в силу в 00:00 11 апреля
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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