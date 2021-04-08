Автор крика "Mortal Kombat" в знаменитом треке не знал, для чего его записывают

Наверное каждый человек знает трек Techno Syndrome из легендарного файтинга Mortal Kombat, чья история началась в 1992 году. В связи с предстоящим выходом нового фильма по франшизе, повысился и интерес ко всему связанному с ней. В том числе и к мелодии, сообщает zakon.kz.

Знаменитый крик из трека принадлежит обычному актеру Кайлу Уайатту, и, как он рассказал в интервью Slate, в то время он не представлял, для чего записывает его.

Многие помнят вопль "Мооортал Коооомбат" перед самым динамичным отрезком трека, написанного Оливером Адамсом и Морисом Энгеленом.

В 1993 году Уайатт принял участие в съемках рекламы Mortal Monday, посвященной выходу видеоигры на консолях Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy и Game Gear. В то время молодой парень хватался за все предложения без разбора.

О том, что знаменитый крик начали использовать в различных промо-материалах франшизы, Уайатт узнал гораздо позже — впервые ему сообщили об этом около 10 лет назад.

Мы были в районе Уолл-Стрит. Главный сказал мне, что в нужный момент все будут кружиться вокруг меня, а мне нужно громко кричать. Кайл Уайатт

Актер описал задачу продюсера как "кричать так, будто вызываешь самых темных демонов в своем теле". То, как актер выкрикивает "Мооортал Комбат" можно увидеть в рекламе на 54 секунде.

Фанатом проектов актер все-таки не стал, хотя другие любители серии все еще просят его издать знаменитый крик время от времени.