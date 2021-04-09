Казахстанскую вакцину будут разливать в Турции

Казахстанскую субстанцию для вакцины будут разливать в Турции. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня есть договоренность с Турцией. У них нет вакцины, но есть большие производственные площадки. У нас имеется конкретная договоренность, уже подписали предварительное соглашение. Более того, мы подписали с ними соглашение на сопровождение и строительство нашего завода. Кроме того, есть договоренность на сопровождение для соответствия его требованиям международных стандартов, в первую очередь, GMP и на монтаж самого оборудования, - сказал Ералы Тугжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что соглашение подписано между крупнейшей строительной компанией Турции, Министерствами образования и науки, здравоохранения и акиматом Жамбылской области.

Там будет только розлив, производство наше, - уточнил Тугжанов.

Казахстанская вакцина "QazCovid-in" - инактивированная вакцина, очищенная, концентрированная, с добавлением адъюванта - гидроокиси алюминия. На сегодняшний день проводится III фаза клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции. Производство казахстанской вакцины ожидается после получения результатов III фазы клинических исследований (июль 2021 года).