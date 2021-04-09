Завершено расследование в отношении сообщника Аблязова

Завершено расследование в отношении еще одного фигуранта преступного сообщества Мухтара Аблязова, сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Завершено расследование в отношении еще одного фигуранта преступного сообщества Мухтара Аблязова, последний занимал должность управляющего директора начальника управления корпоративного бизнеса №7, являлся членом правления кредитного комитета АО "БТА банк", — сообщил Бигайдаров.

По его словам, данный фигурант содействовал принятию незаконных положительных о кредитовании компаний, подконтрольных главе преступного сообщества Мухтару Аблязову.

Следователь напомнил, что с 2010 года фигурант находился в международном розыске, скрывался по поддельным документам гражданина Кыргызстана. В августе 2020-го он был установлен в Грузии, где признал гражданство Казахстана и заявил об ускоренной экстрадиции на родину.

В настоящее время прокуратурой утвержден обвинительный акт, подозреваемый предан суду. По уголовному делу обеспечено дополнительное возмещение ущерба на сумму более 2 млн долларов. Досудебное расследование продолжается еще по 14-ти подозреваемых, находящихся в международном розыске, — отметил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан