Дело в отношении экс-главы "СК Фармация" направили в прокуратуру

В Антикоррупционной службе завершили расследование по уголовному делу в отношении экс-главы ТОО "СК Фармация", сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Хотелось бы остановится по делу "СК Фармация". Агентством завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ТОО "СК Фармация". Дело с обвинительным актом в порядке статьи 300 УПК направлено в прокуратуру. К сожалению, иную информацию в порядке статьи 201 огласить не могу, — сказал Бигайдаров.

В январе этого года глава Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев сообщал, что дело бывшего руководителя "СК-Фармация" Берика Шарипа планируют передать в суд.

Он отмечал, что уже идет ознакомление, в ближайшее время дело будет направлено в суд. Руководитель ведомства напомнил, что изначально экс-главу "СК-Фармации" обвиняли в злоупотреблении должностными обязанностями, но позже дело переквалифицировано по статье о халатности.

14 августа 2020 года с санкции суда Берик Шарип заключен под стражу.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан