Умер муж королевы Великобритании принц Филипп

Скончался супруг Елизаветы II принц Филипп, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Букингемском дворце.

С глубокой скорбью ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, оплакивая его утрату. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке, - говорится в сообщении.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

В середине марта этого года стало известно, что супруг королевы выписался из больницы, где провел месяц. Это была самая длительная госпитализация в его жизни.

В заявлении Букингемского дворца сообщалось, что он был выписан "после лечения инфекции и успешной процедуры, необходимой для лечения его хронической болезни". В заявлении подчеркивалось, что госпитализация супруга королевы не имеет отношения к пандемии Covid-19.

Принцу было 99 лет. Филипп и Елизавета были женаты 73 года, у них четверо детей. Принц Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой.