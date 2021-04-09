Школьникам и студентам разрешили учиться в традиционном формате в СКО

Главный государственный санитарный врач Северо-Казахстанской области подписал постановление от 9 апреля 2021 года, которым внес изменения в прежнее постановление, передает zakon.kz.

В частности, разрешается в четвертой четверти 2020-2021 учебного года, при исполнении санэпидтребований:

обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;

обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек;

индивидуальное обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;

деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

со второго семестра штатного обучения для cтудентов I курсов колледжей и вузов

спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

возобновление учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек.

Вместе с тем запрещено проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, за исключением спортивных мероприятий без зрителей.

Также введен запрет на проведение коллективного ауызашара, за исключением ауызашара среди членов одной семьи (совместно проживающих), во время священного месяца "Рамадан".

Введен запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения населением корпоративных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий.

Приостанавливается деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерских контор; кальянных; аквапарков.

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Постановление вступает в силу с 00 часов 12 апреля 2021 года.