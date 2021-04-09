Судьи распивали спиртные напитки в рабочее время в ВКО

За взятки и распитие алкоголя в рабочее время от занимаемой должности освободили нескольких судей в Восточно-Казахстанской области. Об этом на брифинге сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Материальное положение и социальный статус судей улучшен за последние годы, но несмотря на это проблема коррупции в судебной системе остается актуальной. Вместе с тем агентством принимаются меры превентивного характера, вносятся предложения по результатам расследований уголовных дел, по устранению коррупционных рисков, которые способствуют совершению преступления. Применяются и меры дисциплинарного характера, - подчеркнул Данияр Бигайдаров.

Так, по его словам, в 2021 году по внесенным представлениям от должностей освобождены двое судей по представлению антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области.

В частности решением судебного жюри за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей председатель Риддерского городского суда ВКО Оспанова освобождена от должности председателя суда.

В верховный суд внесено представление в отношении четырех судей ВКО , в том числе председателя суда № 2 города Усть-Каменогорск по фактам получения взятки и распитию спиртных напитков в здании суда в рабочее время. Решением дисциплинарной комиссии судебного жюри председатель суда и судьи города , а именно судья Касымов, Аргимберды, Кайролдина и судья Глубоковского районного суда Амиров, освобождены от занимаемых должностей, - сообщил следователь.

Также он добавил, что в этом году по представлению антикоррупционной службы Павлодарской области приказом Президента за совершение порочащих проступков, противоречащих судебной этики, освобожден от должности судья.

За совершение порочащих должность проступков, выразившиеся во внепроцессуальном контакте соучастниками судебного процесса, в ходе которого обсуждались условия получения взятки. Председатель межрайонного экономического суда Павлодарской области освобожден от должности, - объяснил Бигайдаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан