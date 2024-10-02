В Антикоре ответили на вопрос о борьбе с коррупцией

Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов журналистам в кулуарах Мажилиса сообщил, что большинство государственных служащих – порядочные люди.



"Мы не должны говорить, что у нас высокая коррупция. Да, это было. Но сейчас, вы сами знаете повестку, есть политическая воля руководства страны. Если бы все эти вопросы замалчивались, то мы их в прессу не выдавали. И возврата активов, и тех резонансных уголовных дел не было бы. Я подчеркиваю, что большинство госслужащих, большинство людей, которые работают на государство, – порядочные люди", – сказал Улан Саркулов.