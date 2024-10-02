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В Антикоре ответили на вопрос о борьбе с коррупцией

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 13:22 Фото: pexels
В Казахстане, по мнению руководства Антикоррупционной службы, вопросы борьбы с коррупцией не замалчиваются и результаты расследований доносятся до общества, сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов журналистам в кулуарах Мажилиса сообщил, что большинство государственных служащих – порядочные люди.

"Мы не должны говорить, что у нас высокая коррупция. Да, это было. Но сейчас, вы сами знаете повестку, есть политическая воля руководства страны. Если бы все эти вопросы замалчивались, то мы их в прессу не выдавали. И возврата активов, и тех резонансных уголовных дел не было бы. Я подчеркиваю, что большинство госслужащих, большинство людей, которые работают на государство, – порядочные люди", – сказал Улан Саркулов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане чаще всего за преступления, связанные с коррупцией, судили служащих акиматов.

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