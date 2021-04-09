В Жамбылской области разработана программа защиты прав инвалидов

7 апреля текущего года под председательством прокурора Жамбылской области Абдирова Н.М. состоялось заседание коллегии с участием руководства акимата области и уполномоченных органов в сфере социальной защиты, где обсуждены вопросы обеспечения законности в сфере защиты прав инвалидов, сообщает zakon.kz.

В ходе совещания рассмотрены проблемные вопросы в части доступа инвалидов к социальным объектам, своевременности и полноты обеспечения специальными средствами, а также причины ежегодного увеличения количества инвалидов.

Ежегодно в области отмечается прирост числа регистрации первичной инвалидности при недостаточном числе реабилитированных лиц.

Отмечено слабое взаимодействие между органами социальной защиты, здравоохранения и медико-социальной экспертизы.

Прокурором области уполномоченным органам дано поручение в полном объеме обеспечить инвалидов специальными средствами и санаторно-курортным лечением.

По результатам коллегии акимату области рекомендовано разработать Региональную программу, направленную на защиту прав и законных интересов лиц с ограниченными возможностями.

По выявленным нарушениям и недостаткам выработаны предложения по их устранению, а также предложено повысить межведомственное взаимодействие.