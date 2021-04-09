Карантин усилят в Карагандинской области с 12 апреля

Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин подписал новое Постановление. В нем указано, какие запреты вводятся на территории региона с 12 апреля, передает zakon.kz.

Согласно документу, по всей области запрещается деятельность:

- развлекательных учреждений (караоке, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, бильярдные, боулинг-центры, за исключением объектов в Караганде, в которых реализуется пилотный проект Ashyq;

- букмекерских контор;

- детских развлекательных центров, включая игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях;

- банкетных залов;

- театров и кинотеатров, концертных залов, цирка;

- объектов культуры, включая дома и дворцы культуры, а также репетиции в них (при этом разрешено работать библиотекам и музеям - при количестве посетителей не более 30 человек);

- секций, кружков, расположенных при общеобразовательных школах.

Не разрешаются индивидуальные занятия с учащимися во внеурочное время. Школьников нельзя вывозить на международные соревнования и олимпиады в регионы и страны с неблагополучной обстановкой по СOVID-19. Под запретом экскурсии.

По-прежнему остается запрет на зрелищные и массовые мероприятия, форумы, конференции, выставки, ярмарки и др.

По субботам и воскресеньям не разрешены пассажирские перевозки по направлениям: Караганда – Темиртау – Караганда; Караганда – Сарань – Караганда; Караганда – Шахтинск – Караганда; Караганда – Абай – Караганда; Караганда – Шахан – Караганда; Караганда – Топар – Караганда.

Полностью запрещаются нерегулярные туристические автоперевозки в другие регионы страны и внутри области.

Предварительная запись необходима для посещения тренажерных залов и фитнес-центров, бассейнов, салонов красоты.

По субботам и воскресеньям по всей области будут закрываться:

- торговые дома, торгово-развлекательные центры, оптово-распределительные центры, магазины с непродовольственными товарами площадью более 2 000 кв. м (за исключением продуктовых супермаркетов, продовольственных павильонов и находящихся в них аптек, салонов красоты, химчисток);

- фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры, тренажёрные залы, спортивные комплексы;

- сауны, бассейны, СПА-центры, массажные салоны (за исключением объектов в Караганде, в которых реализуется пилотный проект Ashyg);

- крытые рынки (продуктовые и непродуктовые).

Работа рынков на открытом воздухе (продуктовых и непродуктовых) приостанавливается только по воскресеньям.

График работы супермаркетов и гипермаркетов: с 07:00 до 24:00. Обязательно проведение термометрии для всех посетителей, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Объектам общественного питания разрешено работать с 09:00 до 20:00. Доставка и вынос еды - без ограничений по времени.

В ресторанах и кафе по-прежнему запрещено проведение банкетов, поминок и других коллективных и памятных мероприятий.

Юрий Залыгин сообщил, что обучение в школах остается комбинированным. В традиционной форме занимаются учащиеся предшкольных классов, с 1-го по 5-й, в международных школах - с 1-го по 7-й классы, с численностью детей в классах не более 25 человек. Обучение учащихся 6, 7, 8 и 10-х классов переводится на дистанционный формат.

В комбинированной форме обучаются учащиеся выпускных классов (9, 11 (12): 70% предметов преподается в штатном режиме, 30% - в дистанционном, при комплектации не более 15 человек в классе, по принципу обучения «1 класс – 1 кабинет» с соблюдением санитарно-дезинфекционного и масочного режимов.

В детских садах работают только дежурные группы численностью не более 15 человек.

Государственным организациям и частным предприятиям в зависимости от производственной необходимости следует перевести на дистанционную форму работы не менее 80% сотрудников.