Люди в форме в Мангистауской области: жителей просят сохранять спокойствие

КНБ РК попросил жителей Мангистауской области сохранять спокойствие, несмотря на наличие в регионе вооруженных людей в форме. Дело в том, что в регионе проводятся учения с участием сил и средств оперативного штаба по борьбе с терроризмом, передает zakon.kz.

На отдельных государственных и военных объектах осуществляется комплекс учебных мероприятий с использованием имитационных средств по проверке состояния антитеррористической защищенности.

Предусмотрены меры по ограничению передвижения транспортных средств и пешеходов, - сообщили в КНБ РК

Ведомство просит жителей Мангистауской области сохранять спокойствие, отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и по мере необходимости оказывать содействие правоохранительным и силовым органам.