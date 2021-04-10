Тихановская отказалась от участия в новых президентских выборах

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не собирается создавать политическую партию, сообщает zakon.kz.

"Я партию делать точно не собираюсь", - сказала Тихановская во время стрима на своем YouTube-канале.

Также она прокомментировала планы создать свои партии, которые озвучили команды экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико и члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко.

Создание политической партии — мобилизующая сила. Наша задача — создать нормальную политическую атмосферу, чтобы эти партии могли существовать, как в демократических странах. Светлана Тихановская

Тихановская заявила, что ее команда работает с чиновниками из Беларуси, "постоянно получая информацию из разных министерств". Она считает, что там "нет единства", а "международные друзья" работают над поиском договороспособных представителей ради мирного преодоления политического кризиса.