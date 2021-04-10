Врач рассказала, как правильно питаться пожилым

По словам врача, в рационе пожилого человека должно быть достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D и белка, сообщает zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

По ее словам, иногда пожилые люди считают, что им не нужно много питаться, потому что они мало двигаются и не работают. Однако питание для пожилого человека - одна из ключевых тем, оно с точки зрения здоровья настолько же сильно важно, как и для маленьких детей.

Если пожилой человек не принимает достаточное количество калорий, если количество белка снижено по какой-то причине в его рационе, нет достаточного количества кальция, микроэлементов, витамина D, то процессы старения начинают происходить очень быстро, очень быстро развивается синдром мальнутриции - синдром дефицита питания. У пожилого человека есть особенности зубов, слюновыделения, всасывания питательных веществ в желудке, моторики ЖКТ, проблемы есть определенные с самим возрастом, и если питание не продумано, не рационально, то мальнутриция развивается очень быстро, - рассказала Рунихина.

На этом фоне человек начинает терять свою мышечную силу, нарушается его подвижность, страдает иммунитет, развиваются респираторные и другие инфекции

Врач подчеркнула, что вопросы питания должны быть в центре внимания семей, где живут пожилые люди, и сами пожилые люди должны быть очень внимательны к тому, что, как они едят, в каком количестве.

Акцент мы делаем на достаточное количество белка в рационе - норма 1-1,5 грамма на 1 килограмм веса ежедневно, - отметила собеседница агентства.