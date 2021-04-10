Убийство Айзады: Уволен начальник ГУВД Бишкека

В Министерстве внутренних дел Кыргызстана сообщили, что начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев освобожден от должности. Это произошло после служебного расследования, которое провели после убийства похищенной для вступления в принудительный брак Айзады Канатбековой, передает zakon.kz.

24.kg пишет, что после смерти Айзады было назначено служебное расследование в отношении сотрудников ОВД Первомайского района, ГУВД столицы и ГУВД Чуйской области.

Отмечается, что нашли свое подтверждение факты ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, требований закона "О прохождении службы в правоохранительных органах", дисциплинарного устава правоохранительных органов, задач, поставленных на коллегии МВД и др.

9 апреля был избран приказ МВД. Целый ряд сотрудников и руководителей подразделений наказан в дисциплинарном порядке, 12 человек освободили от должностей.

Приказом МВД освобождены от занимаемых должностей начальник ГУВД Бишкека Матмусаев, заместитель начальника ГУВД Атантаев, начальник следственной службы ГУВД Утемисов, начальник УВД Первомайского района Казакеев, заместитель начальника УВД Первомайского района по оперативной работе Базаркулов, заместитель начальника УВД Первомайского района по расследованию Суранчиев, заместитель начальника УВД Первомайского района по общественной безопасности Озубеков, старший инспектор дежурной части УВД Первомайского района старший лейтенант милиции Абдиллаев, старший инспектор дежурной части УВД Первомайского района майор милиции Тукешов, старший следователь следственной службы УВД Первомайского района капитан милиции Арыкбаев.

Также освобождены от занимаемых должностей оперативный дежурный СОБ ГУВД Чуйской области капитан милиции Абыкеев, инспектор-дежурный СОБ ГУВД Чуйской области подполковник милиции Уметалиев.

Вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии 44 сотрудникам милиции.

5 апреля возле кафе похитили девушку Айзаду Канатбекову для принудительного вступления в брак. Преступление попало на камеру. На кадрах видно, как трое мужчин заталкивают в машину сопротивляющуюся девушку.

7 апреля близ Бишкека в машине нашли тела двух человек. Ими оказались Айзада Канатбекова и ее похититель. По версии следствия, мужчина поссорился с девушкой и задушил ее, после чего нанес себе ранения ножом в шею и скончался.

8 апреля в Бишкеке прошел митинг против насилия после убийства этой девушки. Собравшиеся потребовали отставки главы МВД и главы ГУВД Бишкека.