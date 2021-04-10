Пропавшего в ВКО мальчика нашли мертвым

Пропавшего в Риддере двухлетнего мальчика нашли мертвым, передает zakon.kz.

В полиции Восточного Казахстана рассказали, что 9 апреля пропал двухлетний Арсений Киселев. Его мать сообщила, что мальчик днем вышел во двор поиграть. С ним были братья и сестры, а также ребята из соседнего двора. Они играли вместе, но через некоторое время ребенок исчез.

Для поисков Арсения в Риддер дополнительно прибыли силы полиции и ДЧС, в том числе кинологи. Также его искали волонтеры.

У полицейских появилась основная версия, указывающая на то, что мальчик подошел близко к реке и сорвался в воду, о чем свидетельствовали обнаруженные следы на берегу водоема. В дальнейшем труп ребенка был обнаружен полицейскими на расстоянии километра от возможного места падения в ходе прочесывания русла реки, − рассказал начальник полиции ВКО Сагат Мадиев.

На данный момент поиски прекращены.