Пропавшего подростка нашли мертвым в ВКО

Сутки продолжались поиски пропавшего без вести 17-летнего жителя Усть-Каменогорска. Подростка нашли без признаков жизни 14 декабря, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что тело подростка нашли около 14 часов дня, через сутки после того, как был объявлен розыск пропавшего без вести. По данным полиции, предварительной версией смерти юноши стало самоубийство, передает YK-news.

"По предварительным данным, мальчик покончил жизнь самоубийством. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", – сказано в сообщении от департамента полиции.

Уголовное расследование начали по статье 104 УК РК "Доведение до самоубийства", уточнили в ведомстве.

11 декабря в Балхаше нашли тело пропавшей накануне 15-летней школьницы. Полицейские выдвинули версию о самоубийстве.

Накануне в Туркестанской области сотрудники полиции нашли и вернули домой четырех пропавших без вести девочек.