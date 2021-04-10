Опасения, что госорганы не выполнят решения по земле, высказал сенатор

Решения земельной комиссии в 2016 году были выполнены некачественно, заявил сенатор Акылбек Куришбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Хочу довести до сведения членов комиссии проблемы организационной работы, которые они обсудили на заседании рабочей группы по экономическим вопросам. Во-первых, ряд вопросов, которые мы сейчас активно обсуждаем, был рассмотрен в 2016 году в рамках работы предыдущей комиссии по земельной реформе, и уже тогда были выработаны соответствующие решения, — сказал Куришбаев.

По его словам, на нынешнем заседании земельной комиссии участники видят, что принятые ранее решения еще не выполнены или выполнены не качественно.

Поэтому мы очень обеспокоены тем, как государственные органы в этот раз будут выполнять предложения со стороны земельной комиссии. Считаем необходимым обратить внимание на указанные вопросы представителей министерств, присутствующих на данном совещании. Если через несколько лет мы снова создадим новую комиссию и снова вернемся к этим вопросам, — отметил сенатор.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан