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Общество

Сенатор Жанна Асанова: Люди покупают протезы и выкидывают

Сенатор Жанна Асанова, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 17:41 Фото: senate.parlam.kz
Сенатор Жанна Асанова 10 июня 2025 года в Сенате рассказала о неэффективных тратах государства на некачественные протезы, сообщает Zakon.kz.

Она поделилась собственным опытом приобретения стелек для детей.

"Я заказывала стельки своему ребенку из-за проблем стопы. Неделю ждали, какую-то сумму заплатили, но когда получили, то выкинули. Это колодка, ее носить невозможно", – сказала Жанна Асанова.

Она констатировала, что протезы, предлагаемые государством, многие люди не используют из-за проблем с качеством продукции.

"Люди их попросту не используют. Мы встречались с большой массой людей, пользователей протезов, которые практически все в один голос говорят: мы ждем изделие, потом получаем и выкидываем, потому что его невозможно носить, невозможно ходить", – рассказала сенатор.  

Жанна Асанова предложила создать рабочую группу для решения проблемы огромных затрат на изделия, которые не используют.

Стоимость протезов верхних и нижних конечностей в Казахстане варьируется от 190 тыс. до 472 тыс. тенге. Цена за современные изделия начинается от 650 тыс. тенге и зачастую превышает 1 млн тенге.

Ранее сообщалось, что финансирование протезирования осуществляется за счет средств местных исполнительных органов, а с 2020 года выделяются трансферты из республиканского бюджета. В 2024 году на обеспечение протезно-ортопедической помощью из республиканского бюджета было выделено 172,5 млн тенге, в текущем году – 182,3 млн тенге. 

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Бауыржан Муканов
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