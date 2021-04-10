Мы не хотим возвращаться к полному локдауну - Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что власти не хотят возвращаться к полному локдауну, передает zakon.kz.

Журналист "Казинформа" во время интервью спросил министра как быстро массовая вакцинация сможет переломить ситуацию с коронавирусом.

Я хочу подчеркнуть, чтобы заболеваемость сократилась, в первую очередь, необходимо соблюдать простые правила, о которых все знают, но, к сожалению, не все выполняют: ношение масок, избегание людных мест, отказ от участия в массовых мероприятиях и т. п.

Мы не хотим сегодня возвращаться к полному локдауну, закрытию городов и тому подобным непопулярным мерам, которые в свое время принесли видимый эффект. Радикальные меры всегда наиболее эффективны и, вернувшись к ним, мы бы переломили ситуацию быстрее. Но, учитывая интересы бизнеса, и экономики в целом, которая и так значительно пострадала, был найден баланс, который позволяет частично разрывать цепочки передачи инфекции. Однако происходит это медленнее, чем в случае полного закрытия, - ответил Алексей Цой.