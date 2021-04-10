Желаю, чтобы эта пандемия побыстрее закончилась: алматинцы продолжают получать вакцину против КВИ

С начала прививочной кампании в Наурызбайском районе Алматы вакцину от КВИ получили на сегодня 3500 человек, сообщает zakon.kz.

Из них 954 медицинских работника, 571 педагог, сотрудники управления полиции - 138, 45 студентов, сотрудников МВД - 51, 100 человек с хроническими заболеваниями и порядка 1 тыс. населения города.

Напомним, что на сегодня проводится 5-й транш прививочной кампании.

Так, за прошедших четыре эшелона получили прививку 2910 человек. Здесь отметим, что в первую очередь иммунизацию прошли работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы. На втором этапе были охвачены педагоги общеобразовательных школ, вузов, работников медицинских служб, не вошедших в первый этап. Третий этап охватил педагогов школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов и лиц с хроническими заболеваниями, работники медико-социальных учреждений.

Со 2 апреля в мегаполисе стартовал 5-й транш вакцинации. На сегодня вакцинацию проходят все жители города. Единственным условием при получении вакцины является прикрепление к любой поликлинике города. Если у иностранного лица есть вид на жительство и он (она) прикреплен (-а) к поликлинике и могут получить весь необходимый объем медпомощи - для них также доступна вакцина.

Ежедневно у нас прививаются около 60 человек. Все, кто получил прививку, чувствуют себя хорошо - каких-либо побочных действий в настоящее время не было выявлено. Наряду с нашими гражданами прививаются также иностранцы. Буквально сегодня к нам пришли 5 граждан Южной Кореи, у них имеется вид на жительство, они прикреплены в городе к поликлинике. Все получили вакцину, - рассказывает и.о. главного врача Городской поликлиники №36 Венера Тохтахунова.

О своем опыте вакцинации в Алматы, рассказал гражданин Южной Кореи.

Сегодня я получил вакцину "Спутник V". Я пришел, мне измерили давление, сатурацию, проверили горло, спросили о хронических заболеваниях. Все при обследовании было в норме. Поставили прививку, я даже не почувствовал. После завели в кабинет, я там находился полчаса, ничего плохого в самочувствии не почувствовал. Все мои знакомые получили уже прививку, я из-за работы затянул немного. Надеюсь, что болезнь пройдет стороной, я не болел до этого и не хочу болеть. Поэтому пришел получить вакцину и всем советую. Желаю, чтобы эта пандемия побыстрее закончилась, - рассказывает житель города Ю Чиун.

Вакцинация проводится по Наурызбайскому району в Городской поликлинике №26, 27, 36, ГКБ №7 ежедневно, с 8.00 до 20.00. В Городской поликлинике №36 вакцинация проводится в 209-м кабинете, на втором этаже, второй этап-ревакцинация проводится на 1-м этаже в 104-м кабинете.

Приглашаем Всех желающих пройти вакцинацию, - отметила специалист ГП №36.

Подать заявку на вакцинацию можно онлайн через личный кабинет или мобильное приложение Мобайл Egov. После регистрации заявки в информационной системе специалисты с вами свяжутся. Дважды подавать заявку не надо для получения второго компонента. Одной заявки достаточно. Пациент получит оповещение, что через 21 день ему необходимо подойти по определенному адресу. Онлайн-запись позволит не стоять в очередях. При каждой поликлинике есть колл-центр, также работает короткий номер 1406.