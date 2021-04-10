Погоня со стрельбой за продавцами рогов сайги попала на видео

Спецоперацию по изъятию крупной партии сайгачьих рогов провели полицейские Нур-Султана, передает zakon.kz.

Polisia.kz пишет, что 9 апреля полицейские Нур-Султана и Карагандинской области задержали трех человек при реализации крупной партии рогов сайги. Ими оказались двое жителей столицы и один Карагандинской области в возрасте 55, 52 и 44 лет.

Те, кто проживал в столице, искали рынок сбыта рогов сайги с последующей реализацией на территории Карагандинской области.

При задержании изъята крупная партия рогов в количестве 293 штук. Предварительный ущерб государству составляет около 500 млн тенге.

Одновременно по шести адресам проживания подозреваемых и их связей были проведены обыски, в ходе которых изъяты улики и доказательства. Кроме того, были изъяты наркотические средства.

Погоня за преступной группой попала на видео. Очевидцы сообщили, что полицейские применили оружие.

Начато досудебное расследование по статье "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Подозреваемые водворены в ИВС.