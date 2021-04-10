Еще одну вакцину от COVID-19 разрабатывают в России

Специалисты Научно-исследовательского института гриппа им. Смородинцева (Санкт-Петербург) Минздрава РФ разрабатывают еще одну вакцину от коронавирусной инфекции, предварительные результаты которой могут появиться уже в ближайшее время. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов (...) в ближайшее время, - сообщил он в субботу журналистам.

Как сообщил директор НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов, вакцина для интраназального применения сделана на основе вируса гриппа.

То есть это похожая технология со "Спутником V", которую мы все знаем, но в данном случае используется вирус гриппа. Эффект, мы будем надеяться, будет такой же хороший, как и у остальных наших вакцин, - пояснил он.

По его словам, начать клинические испытания планируется "уже осенью".

Таким образом, в лучшем случае, зима - следующая весна, препарат будет доступен, - сказал Лиознов.

Он надеется, что данный препарат поможет не только защитить от вируса население России, но и других стран.

Этот препарат интересен тем, что у него несколько другая технология производства, и именно задействование разных производственных площадок, имеющих разные компетенции, является очень важным для формирования именно того портфеля вакцин, которые позволяют нам быстро переориентироваться на новые вызовы, и в том числе быстро масштабировать производство, - заключил Мурашко.