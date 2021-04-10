В Уральске гости со свадьбы спрятались в подвале ресторана

Около 20 спрятавшихся гостей обнаружили полицейские в подвале ресторана "Коржын", передает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой город".

По словам руководителя мониторинговой группы Мирхана Бердигалиева, район Старого аэропорта проверяет мониторинговая группа под его руководством.

Всего у нас восемь мониторинговых групп, у каждой свой район. Сегодня после 12:00 мы выехали в ресторан "Коржын" и выявили, что там проводилась свадьба, несмотря на то, что массовые мероприятия в области запрещены. Мы сделали фото- и видеофиксацию, - рассказал он.

Также он сообщил, что на место прибыли полицейские и работники департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Как рассказал официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков, днем 10 апреля им поступил анонимный звонок о том, что в ресторане "Коржын" проводится свадьба.

Наши сотрудники сразу же позвонили хозяевам ресторана и предупредили, чтобы им открыли дверь. По приезду полицейские вошли внутрь, однако там никого не было. Потом они спустились в подвал и там обнаружили около 20 человек. Остальные, видимо, успели убежать. В отношении них были составлены протоколы и переданы в департамент санитарно-эпидемиологического контроля, - проинформировал он.

Читайте также:

В Западном Казахстане ужесточили карантин