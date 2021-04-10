Алабай напал на пенсионерку с щенком в Нур-Султане

10 апреля 2021, 21:17
Фото: иллюстрированное фото из zapad24.ru

В Нур-Султане хозяин алабая, который напал на пенсионерку с щенком, понесет наказание, сообщает zakon.kz.

10 апреля в 11:58 на канал 102 поступило сообщение о том, что 9 апреля в 23:00 собака породы алабай по ул. Кобыланды батыра напала на 71-летнюю женщину. Выяснялось, что она получила укус при попытке оттолкнуть алабая от своего щенка. Женщина доставлена в больницу и после осмотра врачей отпущена домой. пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве уточнили, что по данному факту сотрудниками полиции проводится поквартирный и подворовой обход для установления хозяина собаки, просматриваются камеры видеонаблюдения.

Владелец собаки понесет наказание согласно действующего законодательства, - добавили в столичном ДП.


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