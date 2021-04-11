Audi выехала на встречку, снесла газовую трубу и опрокинулась на крышу в Алматы

В Алматы произошло по ул. Байзакова, не доезжая ул. Гоголя, произошло ДТП, передает корреспондент zakon.kz.

В южном направлении по ул. Байзакова двигался автомобиль Audi 80 (бочка). По невыясненным обстоятельствам автомобиль выехал на полосу встречного движения, затем выехал на тротуар. На своем пути автомобиль снес опору газовой трубы, после чего врезался в забор частного жилого дома, а затем опрокинулся на крышу.

По словам очевидцев, после того, как автомобиль перевернулся, из него выскочил один парень, который убежал.

Очевидцы подбежали к лежащему на крыше автомобилю, из которого помогли выбраться второму парню. Его госпитализировали.

Один из очевидцев предположил, что парни были под воздействием наркотических средств, так как вели себя неадекватно.

Второй парень, которого госпитализировали, пройдет медицинское освидетельствование, которое покажет наличие психотропных веществ в анализах.

На месте работали сотрудники дорожной полиции, которые выясняли все обстоятельства ДТП.

Также на место приезжали газовики, которые не обнаружили утечки газа.