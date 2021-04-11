Еще одна область попала в "желтую" зону по распространению COVID-19

11 апреля 2021, 10:07
Фото: azattyq-ruhy

Жамбылская область попала в "желтую" зону по распространению COVID-19, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 апреля 2021 года:

В "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "желтой" зоне: город Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.


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