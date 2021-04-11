Эрдоган: Турция мощно защищает территориальную целостность и суверенитет Украины

10 апреля в Стамбуле в рамках встречи главы Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась совместная пресс-конференция, передает zakon.kz.

Во время встречи турецкий лидер прокомментировал позицию Турции по вопросам оккупированных Россией Крыма и Донбасса, сообщает официальный сайт президента Украины.

Турция мощно защищает территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы еще раз подтвердили непризнание незаконной аннексии Крыма, – сказал он на пресс-конференции после встречи.

Эрдоган выразил поддержку Крымской платформе, создание которой инициировала Украина.

Наша главная цель – сохранение Черного моря как моря мира, покоя и справедливости. Мы ни в коем случае не желаем повышения градуса и давления под любым видом. Сегодня мы с моим коллегой обменялись мыслями о ситуации на востоке Украины. Мы убеждены, мы верим, что ситуацию нужно решать мирным путем в рамках международного законодательства, чтобы сохранялась территориальная целостность [Украины], – добавил президент Турции.

Он заявил о необходимости как можно скорее остановить эскалацию на востоке Украины.

Мы хотим, чтобы было снижено напряжение на Донбассе и в рамках выполнения условий Минских договоренностей установилось перемирие. Мы готовы предоставлять любую поддержку по этому вопросу, – сказал Эрдоган.