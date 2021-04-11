Ученые разработали лекарство от коронавируса

Роспатент выдал патент Государственному научному центру "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2, сообщает zakon.kz.

Препарат называется "МИР-19". Аббревиатура МИР расшифровывается как Малая Интерферирующая РНК. Лекарственный препарат "МИР-19" предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, методом ингаляционного или интраназального введения. пресс-служба ФМБА

По словам руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой, "МИР-19" – уникальный препарат, основанный на применении микроРНК".

Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции, - заявила она.

Отмечается, что в настоящее время завершена первая фаза клинического исследования препарата, доказавшая его безопасность и хорошую переносимость.

Начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2, - добавили в ФМБА.