Муж и жена работают в одной госструктуре: в акимате ответили на возмущения казахстанцев

В акимате Аксуского района Алматинской области прокомментировали информацию о супругах, работающих в одной госструктуре, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике taldykorganec.insta, Амандос Сабырбаев занимает должность замакима Аксуского района, уполномоченного по этике госслужащих. Его супруга - Сауле Сабырбаева является начальником отдела предпринимательства Аксуского района. Их общий сын - Санжар Сабырбаев занимает должность заместителя руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области.

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Под постом сразу же посыпались возмущения пользователей соцсети.

"Жаль нас не берут на работу, все родственники везде"

"Коррупция на лицо, а как еще это назвать?"

"Один устроился и все родственники пришли"

"Класс! Вот бы и нам так, всех своих родных пристроить на крутые должности. И будет шикарный семейный подряд!"

"Да вообще надо прекращать этот клановый обряд в госучреждениях"

"А копнуть, и еще десяток родственников можно найти"

"Как хорошо устроились"

"Это что какой то семейный бизнес?... Так нельзя"

"Кого-то это удивило?" - пишут казахстанцы.